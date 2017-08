Nieuwe boerenmarkt voor Antwerpen

Als er een ding is waar wij nóg blijer van worden dan van blozend verse groenten, dan zijn het wel fijne markten waar die verse groenten verkocht worden. Zo denken heel wat Antwerpenaars er duidelijk ook over, want er komt alweer een nieuwe boerenmarkt bij in de stad.

Labeur Local, het collectief dat drie jaar geleden ook MARTA uit de grond hielp stampen, pakt begin september uit met de eerste editie van Kraakvers. Op vraag van Borgerhout zullen boeren, bierbrouwers, koffiebranders en chefs op verschillende zaterdagen het Vincotteplein inpalmen en jou van allerlei lekkers voorzien. Ook leuk: je zal er workshops kunnen volgen om groenten te leren inmaken en verwerken. Zo kan je maanden later nog steeds genieten van je aankopen op de markt.