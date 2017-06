Nieuw restaurant Kobe Desramaults opent de deuren

Lees ook het interview met Kobe Desramaults: 'Ik zat ineens aan mijn plafond. Nu wil ik evolueren als kok en niet als manager'

Eind 2016 trok Desramaults de deur van zijn sterrenrestaurant In De Wulf achter zich dicht, maar dat wil niet zeggen dat de visionaire chef het wat rustiger aan is gaan doen. Na zich te richten op enkele andere projecten zoals Superette en Vitrine, was de tijd nu rijp om een nieuw fine dining restaurant te openen.

Dat werd Chambre Séparée, een stijlvolle zaak binnen het 'lelijkste gebouw van Gent'. Per avond kunnen er zestien mensen een vast menu gaan eten voor 200 euro. Zitten doe je rond de keuken, eten doe je volgens wat de pot schaft. En dat mag je strikt opvatten: niet alleen wisselen de gerechten naar gelang het seizoen en de aanvoer van landbouwers, de keuken stelt ook duidelijk niet tegemoet te kunnen komen aan alle diëtaire restricties.

Ritme

Desramaults zal ook op andere vlakken de touwtjes stevig in handen houden in Chambre Séparée: het hele menu zal binnen de twee uur worden opgediend. "Serveert men twintig gerechten, dan moet er ritme in zitten, het moet muziek zijn!", aldus de chef zelf, die zijn nieuwe concept vergelijkt met naar een concert gaan. Tijd om te bekomen van de belevenis is er achteraf genoeg: in het salon mogen gasten zo lang natafelen als ze zelf willen.

Kortom: wie gaat eten in Chambre Séparée legt zijn lot enkele uren lang helemaal in Desramaults' handen. Zijn eerder werk kennende, is dat echter helemaal geen reden om achterdochtig te zijn.