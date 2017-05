Nieuw festival in bierdorp van Vlaanderen brengt hulde aan ambachtelijke bieren

Vleteren wordt niet zomaar omschreven als 'hét bierdorp van Vlaanderen'. Deze kleine West-Vlaamse gemeente telt maar liefst drie brouwerijen: de legendarische Sint-Sixtus brouwerij in Westvleteren, de befaamde De Struise Brouwers in Oostvleteren en Brouwerij Deca in Woesten. Goed voor maar liefst één brouwerij per deelgemeente en 1000 inwoners.

Met het Vleteren Beer Craft Festival willen de organisatoren de aandacht vestigen op de uitzonderlijke kwaliteiten van echt ambachtelijk gebrouwen bieren. Daar zullen er meer dan 150 soorten van aanwezig zijn in Vleteren. Brouwerijen uit België en de buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië bevestigden al, maar dat deden ook enkele producenten uit Estland, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Rusland en zelfs Argentinië en de Verenigde Staten.

Nu al succes

"De belangstelling van zowel brouwerijen als bezoekers voor ons eerste bierfestival overtreft de stoutste verwachtingen", volgens Bjorn Baron, voorzitter van de organiserende bierproeversvereniging 'The Beer Pilgrims'. "De meeste gastenverblijven en B&B's zijn reeds volgeboekt maar net daarom hebben we ook gezorgd voor een 200-tal gratis kampeerplaatsen op een weide in de onmiddellijke nabijheid van de festivalsite. Om de festivalgangers veilig naar hun slaapplaats te brengen, worden shuttlediensten ingelegd."

De inkom tot het VCBF is gratis. Er kunnen echter maximum 2000 bezoekers tegelijk op de festivalsite. Daarom is het aangeraden om vooraf via de website www.vcbf.org een festivalpakket te boeken. Voor 20 euro krijg je een toegangsticket, een proefglas, 10 drankjetons en een 64 bladzijden tellende bierbijbel.