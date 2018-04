Nestlé belooft duurzame verpakkingen voor 2025

Nestlé maakte de plannen gisteren bekend en is daarmee een van de laatste grote producenten van voedingsmiddelen die hebben aangegeven binnen afzienbare tijd willen overstappen op duurzamere verpakkingsmaterialen. Het bedrijf zegt zo onder meer plasticvervuiling te willen tegengaan.

"Plasticafval is momenteel een van de belangrijkste duurzaamheidskwesties wereldwijd", zegt Nestlé-CEO Mark Schneider. "We willen oplossingen zoeken om te komen tot minder afval, hergebruik en recyclage. Onze ambitie is voor 2025 het punt te bereiken waarop we 100 procent recycleerbaar of herbruikbaar verpakkingsmateriaal gebruiken."

Het bedrijf zegt af te willen van niet-recycleerbaar plastic, gebruik van plastic dat "een hogere recyclagegraad toelaat" te willen aanmoedigen en ook complexe combinaties van verpakkingsmaterialen te willen veranderen.

Greenwashing

Milieuorganisatie Greenpeace noemt de aankondiging van Nestlé "meer van dezelfde greenwashing" en "babystapjes om een crisis aan te pakken waaraan het zelf medeschuldig is."

"Op deze manier wordt niet echt ingezet op vermindering van plastic voor eenmalige gebruik. Het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld hanteert ongelooflijk lage standaarden", zegt Graham Forbes van Greenpeace.

Volgens Forbes ontbreekt het aan concrete doelen en is de verklaring van Nestlé "vooral gebaseerd op 'ambities' om het beter te doen en legt Nestlé de verantwoordelijkheid om plasticafval op te ruimen eerder bij consumenten dan bij het bedrijf zelf."

Greenpeace vindt dat Nestlé meer moet inzetten op vermindering en uiteindelijk uitfasering van wegwerpplastic. "Van de inzet om te recycleren worden onze oceanen, waterwegen en omgeving uiteindelijk niet schoner. Het tegendeel is eerder waar, het bedrijf verergert met die business-as-usual eerder de plasticvervuiling."