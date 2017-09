Negen op tien desserten voor kinderen ongezond

Negentig procent van alle kinderdesserts uit de grote supermarkten bevatten te veel suiker, vet of zout. Dat concludeert foodwatch na een onderzoek van 51 producten als yoghurt of pudding uit verschillende winkels. Slechts vijf producten daarvan bleken te voldoen aan de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De overige 46 producten bevatten telkens meer suiker dan de tien procent per product (tweeëneenhalf suikerklontje per honderd gram), die de WHO als grens heeft gesteld om te kunnen spreken van een gezond yoghurtdessert. Een portie van het zoetste onderzochte product bevatte zelfs zeven suikerklontjes. Gemiddeld lag het suikergehalte op veertien gram per honderd gram.

In 39 van de 51 desserts werd daarbij nog eens een hoger vetgehalte aangetroffen dan de gezond geachte 2,5 gram per 100 gram. Te veel verzadigd vet werd in zestien producten aangetroffen en een bevatte meer zout dan wenselijk.

Actie

De voedingsindustrie werd onlangs nog op de vingers getikt voor haar op kinderen gerichte marketing op ongezonde producten en verschillende bedrijven beloofden onlangs nog het suikergehalte in al hun producten te verlagen. Dat is ook hoognodig, aldus foodwatch: nu het WHO spreekt van een obesitasepidemie kan het volgens de organisatie niet langer dat maar liefst 56 procent van de producten in de supermarkt toegevoegde suikers bevatten.