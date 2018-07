Negen Belgische chef-koks genomineerd voor The Best Chef Awards 2018

Na een internationale selectie door mensen uit het culinaire veld werden vrijdag de genomineerden bekend gemaakt voor The Best Chef Awards 2018. Driehonderd professionele chefs wereldwijd werden opgenomen in The Best Chef Top 300, een lijst met 's werelds meest gerenommeerde koks.

Op de lijst prijken maar liefst negen Belgische namen. Naast bekende gezichten als Gert De Mangeleer en Peter Goossens vervolledigen chefs Bart De Pooter, Damien Bouchery, Sang Hoon Degeimbre, Benoit Dewitte, Emmanuel Stroobant, Martijn Defauw en Thierry Theys de Belgische selectie.

De tweede editie van dit gastronomisch event zal plaatsvinden in Milaan op 1 oktober later dit jaar. Het gala brengt chefs uit de hele wereld samen. Tijdens de avond zal bovendien nog een andere Belg de plak zwaaien. The Jane-chef Nick Bril zal een combinatie van fine dining en elektronische muziek brengen.

Aan de lijst met driehonderd namen worden elk jaar vijftig namen toegevoegd. Het is dan aan alle geselecteerde chefs om op tien collega's te stemmen. De driehonderd koks met de meeste streepjes achter hun naam vormen vervolgens de nieuwe Top 300. Dan volgt een tweede stemronde tot september waarin allerlei professionals uit de culinaire wereld bepalen welke chefs in de bloemetjes vallen.

Naast de titel van Best Chef, zijn er onder meer prijzen voor Best Chef Pastry, The Best Chef Food Art en The Best Chef Rising Star te verdienen. Vorig jaar ging de Spaanse kok Joan Roca met de hoofdprijs lopen. Nederlandse pattissier Roger van Damme werd in 2017 Best Chef Pastry en zit ook dit jaar in de Top 300.