Nederlandse taskforce wil voedselverspilling terugdringen

Bij de publicatie van een rapport over voedselverspilling in Europa drongen de auteurs nog aan op actie, dus zijn onze noorderburen in actie geschoten. Tijdens hun Nationale Voedseltop vorige week werd er een taskforce opgericht die verschillende initiatieven die voedselverspilling tegengaan, moet bundelen.

Verschillende bedrijven hebben zich bij de groep aangesloten, gaande van grote voedselbedrijven als Unilever tot financierders als Rabobank. Door de hele keten als totaal aan te spreken, kan op elk vlak naar oplossingen gezocht worden, zodat er maatregelen kunnen worden genomen die écht het verschil gaan maken. Daarbij klinkt de taskforce erg ambitieus: ze streeft naar veranderingen in het hele (inter)nationale beleid. En daarbij zijn nu eenmaal veel partners nodig: de groep streeft naar minimaal honderd actieve leden in 2018. Ambitieus, want momenteel telt de taskforce zestien leden.

"We bouwen, met bedrijven aan het roer, een ecosysteem waarin we doelgericht werken aan oplossingen en daadwerkelijk economische, ecologische en sociale impact realiseren", aldus Toine Timmermans, programmamanager bij Wageningen University & Research en mede-initiatiefnemer van de taskforce.

(EK)