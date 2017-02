Nederlanders staan steeds meer open voor doggybag

Het taboe op de doggybag neemt in Nederland langzaam af. Vandaag vindt 38 procent van alle Nederlanders het gênant om in een restaurant om een doggybag te vragen, in 2015 was dat nog 47 procent en in 2014 zelfs 52 procent. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken van Natuur & Milieu, een non-profitorganisatie die tot doel heeft om milieu-impact te realiseren bij overheid, consumenten en bedrijven.

Tegen verspilling

Jaarlijks verspilt de Nederlandse horeca 51.000 ton voedsel. Dat zijn 77 miljoen warme maaltijden. Natuur & Milieu voert daarom al sinds 2014 een doggybag-campagne om voedselverspilling in de Nederlandse horeca tegen te gaan.

Sinds de start van de campagne zijn 415.000 doggybags bij restaurants terechtgekomen. De eerste 100.000 deelde Natuur & Milieu gratis uit, de rest werd via horeca-groothandels verkocht aan de restaurants.

Volgens het onderzoek hebben 1,3 miljoen Nederlanders (8 procent) het afgelopen jaar vaker een doggybag aangeboden gekregen dan de jaren ervoor.

"We pleiten ervoor dat de doggybag volledig ingeburgerd raakt in Nederland", zegt Talitha Koek, van Natuur & Milieu. "Het past bij onze cultuur: 77 procent van Nederland heeft een hekel aan voedselverspilling. Daarnaast vinden we het als zuinige Hollanders zonde van het geld om voedsel weg te gooien".

Uit het onderzoek blijkt wel dat mensen met een hogere opleiding meer gêne voelen om een doggybag te vragen, dan lager opgeleiden.

Vlaanderen

Vlaanderen kent sinds 2015 een gelijkaardig initiatief: het 'restorestje'. Het werd gelanceerd in Gent, waar al meer dan honderd restaurants zich hebben aangesloten. Ook in meer dan dertig Kortrijkse restaurants kunnen klanten een restorestje meenemen.

In Frankrijk is het voor restaurants die dagelijks meer dan 150 couverts serveren, sinds vorig jaar zelfs verplicht om doggybags aan te bieden. De Franse regering wil de voedselverspilling tegen 2025 met de helft verminderen. Frankrijk heeft geen eigen woord voor doggybag, maar de restaurant- en hotelvakbond UMIH hoopt met de term 'le gourmet bag' het imago te verbeteren. (IPS)