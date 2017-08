Nederland opent eerste winkel volledig in teken van hagelslag

In Amsterdam heeft de eerste hagelslagwinkel van Nederland haar deuren geopend. De Hagelswag Store, een idee van Robbert Vos en Lennart de Jong, biedt naast flessen en dozen Hagelswag, ook boterhammen met echte chocolade aan. 'We willen onze bijzondere Nederlandse traditie van chocolade voor het ontbijt delen met de rest van de wereld', aldus de Jong.

Hagelswag onderscheidt zich door het gebruik van de hoogste kwaliteit fairtrade en vegan chocolade. De productie van Hagelswag vindt plaats in samenwerking met een sociale werkplaats. De hagelslag van Hagelswag is dan ook niet zo goedkoop als de klassieke dozen hageslag in de winkel, maar volgens de oprichters is de kwaliteit van hun chocolademuisjes niet te vergelijken met de supermarktvariant.

Dromen van New York

Het merk heeft ook internationale dromen. De oprichters lanceerden vorig jaar een crowdfundcampagne om de Nederlandse traditie van hagelslag als broodbeleg naar Amerika te brengen. En met succes: 'Mensen uit meer dan 45 landen, van Finland tot Zuid-Korea, hebben inmiddels kennis gemaakt met Hagelswag, onze kwaliteitschocolade voor brood', vervolgt Vos. Ze dromen dan ook van een Hagelswagwinkel in New York.

Never change a winning team, maar naast hagelslag met pure chocoladesmaak bieden de twee ondernemers ook meer unieke smaken aan. En ze zijn nog niet klaar met experimenteren: 'In de toekomst gaan we met een aantal bijzondere smaakcombinaties komen, we krijgen al ontzettend leuke ideeën vanuit onze achterban!'