'Nationaal schandaal' in Australië: gedetineerden krijgen betere maaltijden dan ouderen

Voor een studie aan de Bond University in Queensland onderzocht diëtiste Cherie Hugo achthonderd instellingen waar in het totaal 65.000 ouderen verbleven. Daaruit constateerde ze niet alleen dat de helft van die ouderen ondervoed was, maar ook dat er veel minder budget beschikbaar was voor hun maaltijden dan voor bijvoorbeeld gedetineerden.

Per inwoner in een woonzorgcentrum was er per dag gemiddeld 6,08 Australische dollar beschikbaar (3,87 euro), tegenover AUS$ 8,25 (€5,09) per dag per gedetineerde. Die vergelijking ontzet heel wat Australiërs. Zo spreekt Michael Gannon, president van de Australian Medical Association, van een nationaal schandaal.

België

Ook in België kennen we ondervoeding bij ouderen, maar de cijfers zijn wat minder drastisch. In ons land zou twaalf procent van de mensen ouder dan zeventig jaar ondervoed zijn. De kwaliteit van de maaltijden die worden aangeboden in woonzorgcentra en ziekenhuizen is echter ook in ons land al meermaals reden van verontwaardiging geweest.

Vorig jaar werd beweerd dat per dag en per patiënt 7,41 euro aan voedingswaren beschikbaar was, maar 'dat is een puur virtuele berekening' volgens doctor in de medische wetenschappen en kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA). Uit een onderzoek van Weekend.be bleek dat onverschilligheid op quasi elk niveau aan de grondslag ligt van de regelmatig wederkerende verontwaardiging.