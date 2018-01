Na kweekvlees ook kweektonijn op komst

De blauwvintonijn zou wel eens ten onder kunnen gaan aan zijn eigen populariteit. De vis is een zo graag geziene gast in de keuken dat de populatie op verschillende plaatsen in de wereld flink onder druk staat. Dat wil de Californische start-up Finless Foods nu bestrijden. Het bedrijf stelt in 2019 te kunnen uitpakken met de eerste in een lab gekweekte tonijn.

Finless Foods slaagde er vorig jaar al in om uit een klompje tonijncellen kweekvisvlees te maken, al noemt het dat liever zelf niet zo. Om associaties met de soms bedenkelijke zalmkweek te vermijden, spreekt de onderneming zelf over 'clean fish'. Nu ook investeerders zich enthousiast tonen, komt er zicht op een commercialisering.

2019

Initiatiefnemers Brian Wyrwas en Mike Selden denken hun product relatief snel op de markt te kunnen brengen. Ze kampen namelijk niet met het probleem waar hun concullega's die kweekvlees produceren wel mee af te rekenen hebben: het prijsverschil tussen de gekweekte vis en de dure wilde exemplaren is veel minder groot dan dat tussen labovlees en industrieel gekweekt vlees. Daarom kunnen ze de concurrentie met de 'echte' vis veel sneller aangaan, terwijl in de sector van kweekvlees nog naar manieren gezocht moet worden om de productie goedkoper te maken.

De voordelen van de labtonijn zijn volgens Finless Foods eindeloos. Zo is het ethischer: er hoeft geen dier gedood te worden om het visvlees te eten. De kweek zou ook veel efficiënter en milieuvriendelijker zijn, omdat er geen hele vissersboten hoeven uit te varen en er geen bijvangst wordt gecreëerd. Ten slotte stellen Wyrwas en Selden dat het ook gezonder zou zijn, omdat hun product geen antibiotica, groeihormonen, kwik of plastic zal bevatten.