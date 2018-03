Multinationals weigeren transparantie over herkomst palmolie, ondanks belofte

De markt voor palmolie is dan wel gigantisch, het gebied waar de grondstof gewonnen wordt, is dat niet. De ontbossing in landen als Indonesië neemt dan ook snel toe, om zo plaats te maken voor de industrie. Dat bedreigt de habitat en het voortbestaan van soorten als de orang-oetang en de Sumatraanse tijger. Om die bedreiging tegen te gaan, besloten zestien wereldwijde spelers om tegen 2020 enkel nog duurzaam geteelde palmolie te gebruiken in hun producten.

2020-belofte wankelt

Het is volgens Greenpeace echter twijfelachtig dat de grote spelers die deadline zullen halen. In januari vroeg de ngo hen om bekend te maken waar ze hun palmolie op dit moment vandaan halen. Slechts de helft van de multinationals heeft dat ondertussen gedaan. Ferrero, Hershey, Kellogg's, Kraft Heinz, Johnson & Johnson, PepsiCo en PZ Cussons en Smuckers weigerden.

'Deze merken hebben beloofd om de ontbossing te stoppen tegen 2020, maar met nog maar minder dan twee jaar op de teller, zullen ze daar niet in slagen', aldus Greenpeace-campagneleider Kiki Taufik. 'Sommige bedrijven, zoals Nestle en Unilever, hebben duidelijkheid geschept. De anderen laten hun klanten tasten in het duister.' Ook aan persagentschap AFP wilden de bewuste ondernemingen geen duidelijkheid scheppen.

Elk jaar vernietigen aangestoken branden honderdduizenden hectaren bos in Indonesië. De brandstichters maken op die manier illegaal land vrij om er meer palmolieplantages op te kunnen zetten.