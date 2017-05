Mosselseizoen komt op gang

De Zeeuwse hangcultuurmosselen zijn een nicheproduct dat aftrek vindt in België en in de Nederlandse restaurants. De productie bedraagt ongeveer 5 procent van het totale Nederlandse mosselaanbod.

In de hangcultuur hecht het mosselzaad zich via de stroming vast aan touwen. De kleine babymosselen worden hierna in kousen in het water 'opgesokt', waarbij ze in twee jaar uitgroeien tot volwassen mosselen. Bodemcultuurmosselen worden al 150 jaar in Zeeland gekweekt, maar dit kweken aan touwen is voor Nederland relatief nieuw.

In de jaren '90 begonnen Zeeuwse vissers te experimenteren met hangcultuur. De kunst werd afgekeken in Spanje en Italië, waar juist veel gebruik wordt gemaakt van de hangcultuurtechniek. Na jaren van experimenteren werd het een commercieel succes. "Klanten willen zo vroeg mogelijk mosselen hebben. Daar spelen wij op in," aldus , een van de leden van de Vereniging van Zeeuwse hangcultuurkwekers.

De afgelopen jaren is de technische kennis van het werken met hangcultuur sterk geëvolueerd in Nederland. "Nu meer mosselkwekers de techniek gebruiken, dienen zich ook volgende vernieuwingen aan," zo zegt Schot. "Dankzij kennis die wij met zijn allen uit Nieuw-Zeeland hebben gehaald, gaat bijvoorbeeld ook het mechanisch oogsten nu een stuk beter en sneller."

De start van het seizoen van de bodemcultuurmosselen wordt verwacht op 28 juni. (EK)