Of je het nu groente of fruit noemt: geen vrucht die tijdens de zomermaanden zo floreert als de tomaat. In onze Club Congé-reeks noemde chocolatier Joost Arijs het zelfs dé smaak van de zomer en chef Lode de Roover serveert zelfs ijs van Bloody Mary in zijn restaurant.

Om de tomaat in al zijn glorie te eren, schotelen wij je graag een volledig tomatenmenu voor, van voorgerecht tot dessert. Drie overheerlijke recepten met pit(jes)!