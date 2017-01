Madam Bakster opent eigen koffiehuis met guiltfree desserts in Gent

Na de online webshop is het nu tijd voor een fysieke locatie waar je kan genieten van de lekkere desserts van Madam Bakster. De guiltfree zoetigheden en vers gemalen koffie lokken je vanaf 27 januari naar de Brabantdam in Gent.

Gezond en bewust genieten zit in het DNA van Madam Bakster en dat zal je ook kunnen doen in haar koffiebar. Bovendien is het een 100% plantaardige koffiebar, net zoals de lekkernijen die je in de webshop kan bestellen ook allemaal volledig plantaardig zijn. Alle producten zijn vrij van geraffineerde suikers, dierlijke producten, tarwe en artificiële smaak- en bewaarmiddelen.

Wat vind je dan wel in de Madam Bakster zoetigheden? Havermout, noten, avocado's, kokosolie, dadels en ander natuurlijk lekkers. Madam Bakster toont op die manier aan dat desserts wel een plekje kunnen krijgen in een gezonde levensstijl.

Adres: Brabantdam 142, 9000 Gent

Madam Bakster wordt ondersteund door Start it @kbc.

(LP)