Leuven Bierweekends dompelen stad onder in vloeibaar goud

Zij die een goede reden zochten om nog eens naar Leuven af te zakken, zitten in april alvast gebeiteld. In de weekends van 14, 21 en 28 april staat de Vlaams-Brabantse stad immers volledig in het teken van bier. Met tal van wandelingen, brouwerijbezoeken en schuimende geschiedenislessen beloven de Leuven Bierweekends een originele kijk op het vloeibare goud.

In het eerste weekend kan de meerwaardezoeker terecht op de vierde editie van het Leuven Innovation Beer Festival. Twee dagen lang halen verschillende lokale en internationale brouwerijen hun meest innovatieve bieren boven.

Tijdens de Food & Hopsdagen op 21 en 22 april probeert de stad bier en gastronomie te verzoenen. Je kan er terecht voor vijf gerechten van de hand van Leuvense topchefs, geïnspireerd door een bepaald bier, en proeven van een selectie kazen vergezeld door een gepast glas crafbier.

Afsluiten doet het Zythos Bierfestival tijdens het weekend van 28 april. Op dit bierproefevenement kan je terecht voor een uitgebreide ontdekking van onze Belgische bieren. Voor zij die zich in al deze activiteiten nog niet kunnen vinden, voorziet de organisatie onder meer ook een biergolf en allerhande workshops.

Meer informatie vindt u op de website van de Leuven Bierweekends.