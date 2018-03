Legendarische Oktoberfeesten herleven voor het eerst in 31 jaar

De feesten die op hun hoogtepunt vijftien dagen duurden en ongeveer 150.000 feestvierders naar Wieze deden afzakken liepen van 1956 tem 1987. Het Wieze bier, dat recent een nieuwe adem vond onder de vleugels van Brouwerij De Brabandere, blaast samen met de Oktoberhallen deze legendarische Oktoberfeesten nieuw leven in. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het team van Radar Events, succesvolle bedenkers van feestconcepten zoals Radio Modern en de Radio Ultra Modern stage op Tomorrowland.

Rijke traditie met een knipoog naar de toekomst

De Oktoberfeesten van Wieze zijn, gezien zijn rijke traditie en de volkstoeloop die ze in het verleden teweegbrachten, de enige echte Oktoberfeesten in België. Niet in het minst dankzij de voormalige brouwerij Van Roy die de feesten rijkelijk van Wieze bier voorzag. Dat deze en andere tradities gerespecteerd worden, blijft voor de organisatoren de essentie van de feesten. Zo is er het Oberbayernorkest dat authentieke stemming brengt aan het begin van de avond.

Naarmate de avond vordert zal het publiek ondergedompeld worden in een spektakel met een indrukwekkende dansgroep, een optreden van Dennie Christian, de première van de reïncarnatie van de Voice of Europe, Freddy Wally, Duitse clips van de jaren vijftig tot nu, Bayern Burlesque acts, de Retronettes en andere special acts. Dresscode is verplicht.

Festbier Wieze

Naast de traditionele kip aan 't spit en Bratwursten blijft het hoofdbestanddeel van de Oktoberfeesten natuurlijk het bier! 'We brouwen voor deze memorabele herintroductie van de Oktoberfeesten een uniek 'Festbier' met een laag alcoholpercentage maar met een gelijkaardige kruiding als de bestaande Wieze', aldus Albert De Brabandere, zaakvoerder van Brouwerij De Brabandere. 'Met een bier laag in alcohol en vol van smaak, kunnen de bezoekers ten volle genieten van een echte Oktoberfest-beleving.'