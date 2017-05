LEAF.: de Antwerpse revaluatie van het theehuisje

Na de koffiehype van de voorbije jaren wil LEAF. het nieuwe alternatief bieden waarbij de pure smaak van thee centraal staat. In een hoekpand op de Nationalestraat zullen tea lovers vijf weken lang terecht kunnen om te genieten van klassieke theeën maar ook van theesmoothies en mocktails.

Ook aan de hongerige klant is gedacht. Het foodcollectief Les Odettes - een klinkende naam als er gesproken wordt over biologisch, seizoensgebonden en lokaal lekkers - stelt het menu samen met thee in de hoofdrol.

Duurzaam

LEAF. werkt met producten van Pure Leaf TM, een merk dat garant staat voor duurzaam verkregen thee. De theeblaadjes die ze gebruiken zijn afkomstig van plantages waar gewerkt wordt volgens duidelijk vastgestelde criteria op vlak van milieubescherming. Ook zorgen ze voor correcte arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden voor de theeplukkers en een goede leefomgeving voor hun familie. Pure Leaf TM draagt het Rainforest Alliance Certified keurmerk.

LEAF. by Pure Leaf opent zijn deuren op 12 mei in de Nationalestraat 162-164 in Antwerpen. Het theehuis zal open zijn van woensdag tot en met zondag van 10u tot 18u en dat gedurende 5 weken. Betalen kan uitsluitend met de kaart.