Laundry Day doet wereldrecordpoging grootste taart (en je mag het resultaat gaan proeven)

Bij verjaardagsfeestjes hoort nu eenmaal taart, dus Laundry Day trakteert. Samen met de Vlaamse Bakkerijfederatie en de Belgische La Lorraine Bakery Group zal er een poging gedaan worden om het wereldrecord van de grootste taart te verbreken. De taart zal maar liefst zeventien meter lang, vijftien meter breed en zestig centimeter hoog worden. Als dat lukt, komt het festival terecht in het Guinness Book of World Records.

Een grote taart is op zich al leuk, maar een grote taart opeten is nog net een tikkeltje leuker. Met genoegen mogen we je dan ook aankondigen dat iedereen welkom is om mee te gaan smikkelen op het feit dat Laundry Day zijn tienerjaren is ontgroeid. Jouw (gratis) stuk verorberen kan op woensdag 30 augustus tussen 17 en 22u op het festivalterrein op Linkeroever.

Het 'echte werk' kan je gaan beleven op zaterdag 2 september.