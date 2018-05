Ladychef of the Year Laure Genonceaux eert het eiland van haar moeder

Nog niet zo lang geleden bezong Laurent Balancy, letterlijk met de tranen in de ogen, de culinaire charmes van de eilanden in de Indische Oceaan. De chef, afkomstig uit Réunion, vertelde vol vuur over de ochtendnevel, de hutten waar de worstjes worden gerookt, de vruchten die zomaar uit de bomen vallen en de specerijen die op deze...