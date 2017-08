Laatste oprichter van Gault & Millau overleden

Behalve voor het introduceren van de alternatieve restaurantgids naast de Michelingids in 1969, zal Millau ook herinnerd worden als pionier in de 'Nouvelle Cuisine'. Daarbij werd de nadruk gelegd op kleinere porties, mooie presentatie en verse, lichte producten. Verfijning verdrong zo steeds meer de stevige menu's met zware sauzen, overdadige vleesgerechten en desserts vol botercrème in de toenmalige gastronomie.

In 1992 verliet Millau de gids die mee naar hem was genoemd om zich volledig te kunnen richten op een carrière als schrijver. Dat lukte, al zal de man vooral herrinnerd worden om zijn bijdragen aan de gastronomie.

Vandaag verschijnt de Gault&Millau-gids in twaalf landen.