L'Arpège opnieuw uitgeroepen tot Beste Restaurant in Europa, ook 5 Belgen in top 100

Al sinds 2012 publiceert frequent restaurantbezoeker en invloedrijk blogger Steve Plotnicki zijn 'Top 100+ Europese Restaurant Lijst'. Wat begon als frustratie ten opzichte de geloofwaardigheid van restaurantgidsen, eindigde in een nieuwe Europese standaard. De OAD Top 100 is samengesteld op basis van de meningen van bijna 5000 gepassioneerde restaurantbezoekers.

Voor het tweede jaar op rij kan Alain Passard zich de chef van het beste restaurant van Europa noemen volgens OAD. "De reden waarom L'Arpège in zijn 31ste jaar sinds zijn ontstaan op nummer één staat in de Europese lijst, ligt in het feit dat chef Alain Passard erin slaagt om tegelijkertijd modern en tijdloos te koken," aldus Steve Plotnicki. "Zijn zin om elk ingrediënt zo te bekijken en ervoor de beste kookmethode te selecteren om zo de identiteit het best tot uiting te laten komen, kent zijn gelijke niet. Hoeft het te verwonderen dat deze 2017 lijst maar liefst negen restaurants bevat waarvan de chefs in de keuken van Passard getraind werden?"

Plotnicki's voorkeur voor Franse keuken is wel duidelijk: van de honderd adressen liggen er maar liefst twintig in het land van de pain, vin en boursin. Ook Spanje en Italië doen het goed met respectievelijk 17 en 16 referenties, waardoor drie landen goed zijn voor 53% van de adressen. Op de lijst prijken verder ook vijf Belgische restaurants: Hertog Jan (op 24), L'Air du temps (31), The Jane (55), Bon-Bon (73) en Souvenir (95) scoorden hoog. In de volledige lijst van tweehonderd restaurants komen daar nog eens negen Belgen bij.

Italiaanse vernieuwing

De Award voor OAD Beste Nieuwe Restaurant ging naar Luigi Taglienti's Lume in Milaan, die als nieuwkomer meteen plaats 45 in de Europese Top 100 inneemt. "Luigi Taglienti leverde bijzonder werk af waarbij hij moderne culinaire technieken toepast op klassieke Milanese keuken," luidde het oordeel.

Voor de erkenning als beste nieuwkomer komen restaurants in aanmerking die na 1 januari 2016 hun deuren openden. Dit jaar konden daarvoor ook volgende eetgelegenheden verkozen worden: Simon Rogan (Aulis at Fera), Enrico Bartolini (Enrico Bartolini), Terry Giacomelo (Inkiostro), Nicolas Darnauguilhem (Neptune), Päco Morales (Noor), Christophe Santaigne (Papillon) en Karlos en Luis Moreno (Teller).

Niet alleen dit jaar, maar ook in 2016 werden maar liefst drie Italiaanse restaurants genomineerd voor de 'Beste Nieuwe Restaurant Award'. Dat maakt Steve Plotnicki laaiend enthousiast over de Italiaanse keuken: "Deze Award voor Luigi Taglienti is opnieuw een betekenisvol bewijs dat Italië dé plaats in Europa is waar momenteel het best vooruitstrevend culinair werk wordt afgeleverd."

De hoogste nieuwkomer is Aponiente, een restaurant dat vanwege zijn locatie in het extreme zuidwesten van Spanje lange tijd over het hoofd werd gezien door recensenten. "Maar eens het restaurant van Ángel León over de tongen ging, werd het snel één van de belangrijkste adressen in Europa om te ontdekken."