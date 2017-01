Komt er een herstel van vertrouwen in voeding?

In november organiseerde de website foodlog samen met de Universiteit van Wageningen een debat over Food & Trust. Naar aanleiding daarvan schreef journalist Huib Stam een reeks artikels over ons voedsel en de industrie die daaraan werkt. Vandaag: krijgen we een herstel van vertrouwen in de voedingswetenschap?