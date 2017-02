Kobe Desramaults over ondernemen: 'Ik maak al zo lang ik me kan herinneren impulsieve beslissingen'

Het Antwerpse designerduo Jon en Masa Kleinhample koesteren een warme liefde voor traditionele ambacht, natuurlijke materialen en sociaal contact. Al die passies bundelden ze onlangs in het boek Microfactories - Move aside Mr. Ford, waarin onder meer Kobe Desramaults vertelt over hoe hij gekomen is waar hij vandaag staat.

Aanloop

Kobe Desramaults kennen we vandaag als succesvolle chef van het voormalige In De Wulf en eigenaar van Gentse bakens voor meerwaardezoekers De Superette en De Vitrine, maar ook hij is ooit begonnen als jonge chef. Hij leerde de kneepjes van het vak in Oud Sluis van Sergio Herman, die "mij richting gaf en een oudere broer voor me werd."

Hoewel zijn voormalig restaurant in Dranouter In De Wulf al na twee jaar met een Michelin-ster kon pronken, was Kobe Desramaults toen geen gelukkig man. "Er zat helemaal geen mentale uitdaging in wat ik deed. Ik gebruikte een bepaald patroon dat niet het mijne was." Na verloop van tijd ontwikkelde hij echter zijn eigen stem, een cuisine du terroir. Hij wil zowel ambachtelijk te werk gaan als nieuwe technologieën implementeren, hij wil communiceren met de buren en met de rest van de wereld. Hij deelt een voorliefde voor lokale producten en het ambachtelijke proces. Hij kiest voor organisch dat niet langer haaks op industrieel staat, maar er een huwelijk mee aangaat.

Sprint

Vandaag is In De Wulf niet meer. "Mijn verhaal was verteld," zegt hij in Microfactories. "Ik genoot er niet meer zo hard van. Ik heb de perfecte structuur gecreëerd in In De Wulf, en toen werd ik het beu." Het sterrenrestaurant sloot dan wel de deuren, Desramaults staat er als nooit tevoren. Hij runt al twee zaken in Gent en daar komt binnenkort nog een derde project bij in die stad. Hoe de man het allemaal bolwerkt? Dat blijkt een vraag waarop hij zelf het antwoord ook schuldig moet blijven, want in Microfactories geeft hij toe dat hij tijd een van de moeilijkste uitdagingen vindt in het leven: "Ik ben chaotisch. Ik heb geen structuur. I suck at it."

Niet alleen chaoten, maar ook voor wie regelmatig aan zichzelf twijfelt, is het verhaal van Desramaults een opsteker. "Ik ben bang om verkeerde beslissingen te maken. Ik maak die steevast impulsief en weet dat dat soms mis kan gaan. That's just part of the game."

Behalve Kobe Desramaults komen ook andere boeiende Belgische ondernemers zoals Brussels Beer Project, Sarah Lemke en Rizon Parein aan bod in het boek. Jon en Masa Kleinhample gingen bovendien nog over de landsgrenzen heen kijken naar gepassioneerd talent. Die zoektocht bracht tot in de Verenigde Staten. Klaar om je te laten inspireren door hun verhalen? 'Microfactories (Move aside Mr. Ford)' ligt in de betere (online) boekhandel en kost 45 euro.