Klimaatverandering: een essentieel vraagstuk voor de wijnbouw

Veel wijnbouwers op het oude continent beleven niet bepaald de vrolijkste tijden. Extreme weersomstandigheden hielden vorig jaar lelijk huis in menig wijndomein, met enorme oogstverliezen als gevolg. Sommige regio's in Frankrijk liepen zelfs tot de helft van hun productie mis. Oorzaken: een strenge voorjaarsvorst - een gevoelig stadium voor de wijnstok -, heftige hagelbuien en droogte als gevolg van extreme warmte. Ook andere grote wijnproducerende landen in Europa, zoals Spanje, Italië en Duitsland, ontsnapten niet aan de capriolen van het klimaat. Het is slechts een begin van wat barre tijden dreigen te worden voor de wijnbouwer, voorspellen experts. Maatregelen dringen zich nu al op. Tegen vrieskou of plotse hagelstorm kan een wijnmaker weinig beginnen, maar aan de opwarming van de aarde zal hij zich wel moeten aanpassen.

