Kinokwa, de Gentse pop-up met (h)eerlijke quinoaburgers

De vegetarische burgers zijn een mix van Zuid-Amerikaanse en Noord-Afrikaanse keuken. Ze bestaan uit een burger van quinoa uit Peru, een broodje met griesmeel dat door een Marokkaanse bakkerij wordt bereid en verse groenten. En je kan kiezen uit twee versies: een "klassieke" burger (met basicilummayonaise) en een pikante burger (met mierikswortelmayonaise).

Voor zijn burgers gebruikt Kinokwa enkel quinoa uit de eerlijke handel, en verkoopt het ook in het eethuisje.

In tegenstelling tot wat je spontaan zou denken is quinoa, dat voornamelijk in Peru en Bolivia geteeld wordt, geen graan, maar een plant uit dezelfde familie als spinazie en bieten. De plant, die licht verteerbaar is en geen gluten bevat, wordt sinds het begin van de jaren 2000 massaal geïmporteerd naar Europa. Het succes is zo groot dat de Verenigde Naties 2013 jaar van de quinoa uitriepen. (CB)