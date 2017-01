Kies voor seizoensgroenten van hier, want de Zuid-Europese oogst valt tegen

Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad berichten over de schaarste aan vollegrondsgroenten die deze tijd van het jaar worden geïmporteerd uit Zuid-Europa. De oogst valt tegen door overvloedige regenval en koude. Van sommige groenten is er geen aanbod en van andere soorten is het aanbod zo ondermaats van kwaliteit dat winkeliers ze niet in de rekken willen leggen.

Ook met courgettes en sla gaat het slecht, waardoor ze fors duurder zijn geworden. De schaarse leidt tot extra vraag naar andere groenten, die op hun beurt duurder worden, zoals broccoli en kolen. Bovendien zal de schaarste nog minstens tot eind februari aanhouden, voorspelt Frédéric Rosseneu van groenten- en fruitleverancier Greenyard. 'De bevoorradingsproblemen zijn ongezien in omvang en treffen niet alleen België, maar heel Europa'.

Ontdek hier, in een handig overzicht per maand, welke groenten en fruit nu geoogst worden. Kies voor lokale seizoensgroenten: goed voor het milieu en de portemonnee.

(Belga/LP)