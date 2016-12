Kerstkoken zonder stress: een handleiding

Elk jaar opnieuw neem je je voor op tijd te beginnen, maar toch arriveren je gasten steevast wanneer jij nog met bezweet voorhoofd in een ontplofte keuken staat? Dankzij deze uur-tot-uur handleiding lukt het je nu wél!

Algemene richtlijnen Doe je inkopen op voorhand. We herhalen: doe je inkopen op voorhand.

Heel wat mensen raden culinaire experimenten op een dergelijk feest af, maar wij staan altijd open voor een tikkeltje avontuur. Kies wel voor een berekend risico en verzeker je ervan dat je altijd een reserve-optie hebt.

Gezelligheid primeert boven culinaire hoogstandjes. Schrap overbodige bereidingen als je merkt dat je vaker in de keuken staat dan bij je gasten bent.

08:00 - Locatie: nog in bed

Maak op je smartphone een (Spotify) playlist aan voor vanavond waar al je gasten zich in kunnen vinden. Voor echt ijverige gastheren- en vrouwen: maak een lijstje met achtergrondmuziek voor tijdens het eten én eentje voor daarna, wanneer de sfeer wat losser wordt.

09:00 - Locatie: keuken / eetkamer

Vul ijsblokjesvormen en steek ze in de vriezer en zet de drank alvast in de koelkast.

Maak tijdens je ontbijt een lijstje van alle aparte dingen die je moet koken. Wees daarbij pietluttig en deel al je gerechten op in overzichtelijke tussenstappen. Een voorbeeld: voor dit recept zijn er de volgende vijf onderdelen: tomatensaus maken, aubergines voorbereiden, vulling klaarmaken, rolletjes draaien, in de oven steken. Orden alle tussenstappen in een logische volgorde. (In dit voorbeeld komt het ovengedeelte pas wanneer de gasten er al zijn.) Dit lijkt misschien overdreven, maar dat lijstje is de gouden sleutel tot rust op een hectisch moment.

10:00 - Locatie: de keuken

Is het dessert taart, zelfgemaakt ijs, mousse of iets anders dat moet opstijven of dat alleen maar beter wordt als de smaken even kunnen trekken? Begin er dan nu aan. Ook een soep, saus of stoofpotje maak je nu al best, om ze vervolgens koud weg te zetten.

12:00 - Locatie: de eetkamer

Al goed gewerkt? Dan heb je nu wel een lichte - want je gaat nog veel proeven en eten vandaag - lunch verdiend. Sla dat rustmoment niet over, maar gebruik het om even op adem te komen, je voeten te laten rusten en je to do-lijstje opnieuw te bekijken. Heb je al wat dingen kunnen doorstrepen? Mooi!

13:00 - Locatie: de keuken

Bind opnieuw die keukenschort voor, want nu vlieg je er echt in. Voer op dit moment al het voorbereidend werk uit waarvan het niet erg is dat het enkele uurtjes zal blijven staan. Dek alles goed af en zet koud weg.

Bijvoorbeeld:

Schil de aardappelen al en zet ze op water.

Staat er puree op het menu? Maak die dan al volledig en verdeel over een ovenschaal. Werk af met chapelure en wat klontjes boter en schuif straks, wanneer je gasten er zijn, in de oven.

Bereid alle ovenschotels al helemaal voor.

Moet je als garnering voor het dessert chocoladekrullen maken of appeltjes bakken? Nu doen!

Moet je straks groenten op het laatste moment bakken? Snijd ze alvast.

Serveer je dipsausjes bij het aperitief? Je weet wat je te doen staat.

15:00 - het hele huis

Indien nog nodig: ruim je huis op. Bespaar jezelf de moeite van echt grondig te kuisen, want eigenlijk let niemand van je gasten daar op en vuil wordt het toch opnieuw. De enige ruimte waar je best extra aandacht aan besteedt, is je toilet: daar passeert iedereen minstens een keer en net daar nemen je gasten vaak de tijd om eens rustig rond te kijken.

Schik je tafel al zoals je hem hebben wil. Zet de aperitiefglazen klaar in de zitkamer en doe de laatste mise en place in de keuken. Kies bijvoorbeeld al de juiste schaaltjes voor je aperitiefhapjes en zet ze paraat, zodat je straks je gasten in een oogwenk tegemoet kan komen met lekkers.

16:00 - Locatie: de keuken

Doe je laatste voorbereidend werk. Gaan er verse kruiden in de soep? Snijd ze al en berg ze op in een afsluitbaar potje in de koelkast. Moeten er nog broodjes worden afgebakken? Dit is je moment. Het lijken kleine karweitjes en de verleiding kan groot zijn om die 'wel snel even te doen als de gasten er al zijn', maar voor je het weet sta je meer in de keuken dan dat je gezellig bij hen zit.

17:00 - Locatie: de keuken

Ruim je keuken op, zodat je straks de afwerking kan doen in een nette omgeving. Zo vermijd je dat je door het bos de bomen niet meer zal zien.

17:20 - Locatie: de badkamer

Weg met die keukenschort en comfortabele werkoutfit. Leef je uit onder de douche, in je kleerkast en in de badkamer: als je gasten niet te veel afgeleid worden door je heerlijk menu en je fonkelende kerstboom, dan sowieso wel door je schitterende zelf.

17:50 - Locatie: de woonkamer

Zet je zelfgemaakte playlist alvast op en steek de kaarsjes aan: ze mogen komen!



Niets van dit alles gelukt? Ach, je hebt het toch geprobeerd. Maak een werkoppervlak vrij, voorzie genoeg snijplankjes en messen en zet je gasten aan het werk. Als je doet alsof dit gepland is en je geloofwaardig kan volhouden dat jij als enige weet wat de geheime trucjes zijn van je gekozen gerechten, gaan je gasten zich nog vereerd voelen dat jij ze hebt geselecteerd om mee te doen aan deze exclusieve kookworkshop. It's all in the perception.

