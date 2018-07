Kans op topjaar Belgische wijn: 'Droge zomer is goed voor wijnbouw'

Volgens Bloeykens is niet alleen de warme en droge zomer goed voor de Belgische wijnbouw, maar ook de maanden ervoor waren de omstandigheden zeer goed. 'Het ziet er bijzonder goed uit', zegt Bloeykens.

'We hebben een zeer nat voorjaar gehad, waardoor de bodem goed verzadigd was. Vervolgens was de lente niet te heet, waardoor de bloesem zich volop heeft kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn de bloesems niet getroffen door late voorjaarsvorst, wat in het zeer slechte jaar 2017 wel het geval was. Nadien kregen we vanaf juni met het warmere weer de ideale temperaturen.'

Augustus wordt cruciale maand

Maar de expert waarschuwt dat het nog wachten tot september is voor er geoogst kan worden, waardoor augustus een cruciale maand zal worden. 'Er zijn verschillende gevaren. De waterreserves geraken stilaan uitgeput, dus een beetje water zou welkom zijn. Bij een hittegolf die blijft duren, kunnen de druiven bovendien verbranden, maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. Tot slot hoop ik dat we gespaard blijven van zware onweders en hagel die de wijngaarden kunnen beschadigen.'

'Niet alleen stevenen we af op een jaar met wijn van een zeer goede kwaliteit, maar ook met meer dan voldoende volume, wat ook belangrijk is', aldus Bloeykens. 'Voorlopig is het een droomscenario, maar we mogen de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.'

