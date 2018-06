Kaasaffineur Inge Schoonvliet: 'Kazen zijn ook seizoensgebonden'

Weten wanneer welke kaas op zijn best is, dat is de kern van het vakmanschap van een affineur. Het is een kwestie van kennis en gevoel, want proeven kan niet: eens de kaas aangesneden is, evolueert hij niet meer verder qua smaak. Kaasrijpster Inge Schoonvliet weet er alles van.