Kaas baas: smakelijke hapjes voor kaasfanaten

De felroze chioggia-biet zorgt naast een flashy presentatie ook voor een leuk smaakcontrast met de smeuïge geitenkaas. Met een minimum aan voorbereiding zorg je voor een kleurrijk en fris aperitiefhapje.

Door het harde en zure vruchtvlees zijn kweeperen rauw moeilijk te eten. Als pasta past het fruit echter perfect bij dit kroketje van schapenkaas. Op een halfuurtje tijd flans je een lekker hapje in elkaar dat ongetwijfeld indruk zal maken op je gasten.

Voor het parmezaannestje met gekonfijte groenten zal je iets meer tijd moeten rekenen, maar laat dat je zeker niet tegenhouden. Het krokante kaasjasje is niet alleen mooi in balans met de sla, aubergine, tomaat en courgette, maar geeft het gerechtje meteen ook de perfecte look.

Dit voorgerechtje kan je ook zeer gemakkelijk als aperitiefhapje voorschotelen. Kaasliefhebbers hebben driemaal geluk: de combinatie van comté, plattekaas en mozzarella zorgt voor een heuse smaakbom, maar wel eentje die niet op je maag blijft liggen.

Deze rolletjes van geitenkaas, tomaat en courgette lijken wel het kazige equivalent van sushi. Laat je niet afschrikken door de bereidingstijd: omdat je de snacks een halfuurtje moet laten rusten, hou je tijd over om je al aan het volgende hapje te zetten. Of om je gewoon even lekker neer te zetten: wij oordelen niet.

Wie liever de Italiaanse toer opgaat, is met deze raviolini's aan het juiste adres. De zachte burrata in het verse pastadeeg zorgt voor een hapje van ongekende hoogtes. Geen dolce far niente voor jou helaas, want voor dit hapje trek je best een kleine twee uur werk uit. Smakelijk!