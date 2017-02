Jong keukengeweld: 51 topchefs koken voor jongeren aan voordeelprijs

'Onze gastronomie barst van getalenteerde jonge chefs die streven voor perfectie, zonder al te gepolijst te zijn. Ze weten wat ze willen en brengen een onbevreesde kookstijl zonder tierlantijntjes en met duurzame, kwaliteitsvolle ingrediënten als rode draad. Met producten van eigen bodem, innovatie en een stevige portie rock 'n roll zetten de koks Vlaanderen op de kaart als gastronomische bestemming.' Jong Keukengeweld komt er weer! Met deze achtste editie zet Toerisme Vlaanderen de Vlaamse gastronomie opnieuw in de etalage.

Dat betekent dat jongeren tot 30 jaar de hele maand maart 'aan bijzonder goed verteerbare voorwaarden' de beentjes onder tafel kunnen schuiven bij 51 Vlaamse topchefs die jonger zijn dan 35 jaar.

Voor 45 euro krijg je een gastronomisch driegangenmenu van topkwaliteit, inclusief water en aangepaste wijnen of bieren. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 55 euro.

Reserveren kan vanaf maandag 13 februari om 12 uur, via jongkeukengeweld.be of facebook.com/jong.keukengeweld. Snel zijn is de boodschap, want de plaatsen zijn gegeerd!

De succesvolle jongerenactie loopt al enkele jaren. Vorig jaar gingen meer dan 20.000 jongeren in op het aanbod om voor een spotprijs te dineren in een toprestaurant.

Topchef Gert De Mangeleer van Hertog Jan is peter van de campagne. (DB)