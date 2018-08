Italiaans restaurant gekroond tot beste ter wereld

De tweede plaats ging naar El Celler de Can Roca in Girona, gevolgd door Mirazur in het Franse Menton. De nummer één van vorig jaar, Eleven Madison uit New York, belandde op de vierde plaats. De top vijf wordt afgesloten met Gaggan in Bangkok, Thailand.

Het Hof Van Cleve van Peter Goossens zakte van de 50ste naar de 63ste plaats. The Jane in Antwerpen, van Sergio Herman, eindigde op plaats 89.

Protest van conservatieve bevolking

Massimo Bottura, de chef-kok van Osteria, mag dan wel een grote persoonlijkheid zijn met spraakmakende internationale projecten, zijn restaurant blijft volgens het juryrapport een kleine en discrete eetgelegenheid in het Italiaanse stadje Modena. 'Het restaurant levert een van de allerbeste dineerervaringen ter wereld, met de perfecte wisselwerking tussen heden en traditie, filosofische opvattingen en authentieke smaken, en tussen warmte en durf', aldus het juryrapport.

Het had nochtans anders kunnen lopen. In zijn begintijd werd het restaurant bijna verplicht om te sluiten nadat de conservatieve, lokale bevolking gekant was tegen Bottura's aanpak die inging tegen de Italiaanse keukentradities. De chef, afkomstig uit de streek, en zijn Amerikaanse vrouw Lara Gilmore zetten gelukkig door. Nu wordt Bottura, die stage liep bij Alain Ducasse en El Bulli, geroemd door collega-koks, critici en klanten van over de hele wereld.