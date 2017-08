Inmaakrecepten om zelf mee aan de slag te gaan

Lang geleden, toen er nog geen koelkasten en diepvriezers bestonden, was het een hele kunst om voedsel voor langere tijd te bewaren. Daarvoor gebruikte men verschillende technieken. Fruit, maar ook vlees en vis werden vaak gedroogd. Of gepekeld. Aardappelen en groente zoals winterwortelen werden ingekuild. Van fruit werd ook jam of gelei gemaakt, terwijl groente werden gepureerd, gesteriliseerd, en in azijn of olie opgelegd. Of in sterke drank, want alcohol is een prima conserveermiddel.

We halen deze methoden uit een schijnbaar lang vervlogen tijd nog eens uit de kast en gaan aan de slag met de (kleine) oogst uit eigen tuin. Dan blijkt hoe verrassend veelzijdig die technieken uit grootmoeders keuken zijn. Trostomaatjes, bijvoorbeeld, kan je heerlijk konfijten en in olie bewaren. Citroenen gekruid en gepekeld met zeezout passen perfect bij kip en tajine. En wat dacht je van peren opgelegd in rum? Of een jam van rabarber en selderij? De mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. We geven je zo dadelijk dan ook heel wat inspirerende recepten, maar eerst: enkele gouden tips.