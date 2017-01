ILVO verandert naam om voedingsonderzoek in de kijker te zetten

Waar de focus Van ILVO's voorloper vroeger quasi uitsluitend op zuiveltoepasingen lag, wordt momenteel samen met Flanders' Food gewerkt op vlees- en visproducten, groenten en fruit, droge of verse gecombineerde bereidingen, chocolade en zelfs non-food, zoals veevoeder, petfood, cosmetica en (para)farmaceutica.

Verbondenheid tussen landbouw en voeding

"De nauwe en toenemende verbondenheid tussen landbouw en voeding leidt op ILVO ook tot intensieve samenwerkingen tussen de landbouw- en de voedingsonderzoekers", zegt administrateur-generaal Reales. "Zij vormen in de nieuwe onderzoeksprojecten vaak ijzersterke logische expertisegroepen."

Met de grote druk en volatiliteit op de wereldhandelsprijzen voor primaire landbouwgrondstoffen, heeft de sector er alle belang bij zijn productie te richten op hoogwaardig kwalitatieve producten die met een grote toegevoegde waarde kunnen verwerkt worden, zegt ILVO. "Ook voor de voedingssector is het van essentieel belang dat de aanvoer van kwaliteitsvolle primaire producten via de landbouw verzekerd is", zegt Relaes. "Beide sectoren hebben baat bij een betere valorisatie van de nevenstromen, zodat primaire producten maximaal kunnen worden gevaloriseerd."

Landbouwbedrijven die overwegen om de stap naar de voedingsverwerking te zetten, kunnen voortaan rekenen op een nieuw subsidiekanaal (Kratos) voor hun kennisontwikkeling.