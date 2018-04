If you can't beat it, eat it: lekkers met Japanse duizendknoop

Japanse Duizendknoop is bij uitstek de meest verguisde plant van de Lage Landen. Want eens je nog maar een klein stukje ervan in je tuin hebt, zit je er voorgoed mee. Ik heb me laten vertellen dat de plant vooral voor bloemstukjes veel gebruikt werd en de resten ervan bij het tuinafval belandden of nog erger, gewoon ergens in de berm. Zo zou de plant zich op een paar jaar tijd enorm verspreid hebben. Als je in de zomer met de trein reist, zie je soms hele treinbermen vol met deze plant.

De scheuten van de Japanse Duizendknoop zie je op dit moment in heel wat bermen opduiken.

Invasieve exoot

Op zich is het wel een mooie plant, maar natuurlijk niet als ze je hele tuin of berm gaat overnemen. Daarom zijn er hele wetenschappelijke studies gewijd aan de bestrijding ervan. Ik volgde vorig jaar een uiteenzetting van een studie van meer dan twee jaar, waar de conclusie was: eigenlijk helpt niets. Een combinatie van eerst platspuiten met glyfosaat en dan maandelijks uitsteken, bleek nog met meest effectief. Die strategie is voor mij sowieso uitgesloten, want met een product waarvan bewezen is dat het schadelijk is voor mens en dier, ga je zelfs zo'n plant als de Japanse Duizendknoop bestrijden. Glyfosaat mag je intussen trouwens ook gelukkig niet meer gebruiken in Vlaanderen en binnenkort ook niet meer kopen.

Lekkernijen

Maar wat dan met die woekerplant? Wel, laat ons ze gewoon als ingrediënt voor allerlei lekkernijen gebruiken. En daarvoor is het nu in april exact het juiste moment. Want overal lees je dat de jonge scheuten het lekkerst zijn. Ik ben een paar keer langs de plek gefietst waarvan ik weet dat de plant er altijd woekert, en pas vandaag heb ik ze opgemerkt. Ze zijn al iets groter dan wat de aanbevolen oogstgrootte is (die is namelijk 15 à 20 cm), maar ik ging ermee aan de slag en ook groter werkte het nog perfect. Verwijder wel altijd wortels en blaadjes.

En belangrijk: gooi die wortel en blaadjes in de restafvalbak, niet op de composthoop. Dit is een plant - hoe lekker ook - die je liefst niet in je tuin hebt. Nog belangrijk: pluk enkel op plaatsen waarvan je zeker bent dat er 1) niet gespoten is met pesticiden en 2) geen vervuiling plaatsvond de voorbije jaren. Pluk ook enkel de planten waarvan je honderd procent zeker bent dat het Japanse Duizendknoop is.

Wat doe je er dan mee?

Ben Brumagne van Forest To Plate wokt de jonge scheuten graag.

Op internet lees ik recepten van crumble in combinatie met frambozen. Of binnenkort kersen of aardbeien.

Ik maakte er siroop van voor limonade en gelei voor op de boterham. Daar verwerkte ik gedroogde citrusschillen in. In december kocht ik een gigantische hoeveelheid Italiaanse citrusvruchten en ik droogde de schillen om nu te gebruiken. Op die manier probeer ik te vermijden dat ik nu citrusvruchten van de andere kant van de wereld moet kopen en beperk ik mijn voedselkilometers.

Siroop van Japanse Duizendknoop: heerlijk om limonade van te maken Nodig voor 1 liter 8 à 10 jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop, ontdaan van blaadjes en wortels,

water

500 gr niet-geraffineerde, biologische rietsuiker,

de (gedroogde) schil van 1 citroen

de (gedroogde) schil van 1 sinaasappel Zo maak je het: Was de scheuten goed en snij ze in stukken van ongeveer twee centimeter. Doe ze in een ruime kookpot en zet ze net onder water. Ik deed er iets meer dan een liter vocht bij. Voeg de schillen van de citrusvruchten toe. Als je verse vruchten hebt, mogen ze er ook helemaal bij natuurlijk. Breng alles aan de kook en laat een kwartiertje flink doorkoken. Giet alles door een kaasdoek, vang het vocht op en meet af hoeveel je hebt. Ik kwam op iets meer dan een liter uit. Doe het 'sap' opnieuw in de kookpot, voeg de suiker toe en breng aan de kook. Laat een minuutje borrelend doorkoken. Giet de siroop in brandschone flessen en sluit meteen af. Voor limonade leng je aan met ongeveer 9/10e water, of meer natuurlijk als je van een zoetere smaak houdt. Lekker met een vers blaadje munt, en al helemaal met een scheut gin!

Ook gelei van Japanse Duizendknoop is heerlijk Nodig voor 500 ml: 6 à 8 jonge scheuten van de Japanse Duizendknoop, ontdaan van blaadjes en wortels,

water,

100 gr niet-geraffineerde, biologische rietsuiker

de schil van 1/2 citroen

1/2 zakje Marmello 2 (d.w.z. met weinig suiker) Was de scheuten goed en snij ze in stukken van ongeveer twee centimeter. Doe ze in een ruime kookpot en zet ze net onder water. Ik deed er ongeveer een halve liter water bij. Voeg de schillen van de citrusvruchten toe. Als je verse vruchten hebt, mogen ze er ook helemaal bij natuurlijk. Breng alles aan de kook en laat een kwartiertje flink doorkoken. Giet alles door een kaasdoek, vang het vocht op en meet af hoeveel je hebt. Ik kwam op ongeveer 500 ml uit. Giet het 'sap' terug in de ketel, voeg de suiker en de marmello toe en breng aan de kook. Laat een minuut borrelend doorkoken. Giet de gelei in brandschone potten, dek meteen af en zet de potjes even ondersteboven om de lucht te steriliseren. Lekker op de boterham, maar ook bij wat granola met yoghurt.