Holy Food Market in Gentse kapel opent deze maand de deuren

We hebben er lang op moeten wachten, maar over enkele weken is het dus zover: de 16e-eeuwse Baudelo-abdij in het centrum van Gent wordt vanaf 24 februari het walhalla van al wie van lekker eten houdt. De voormalige kerk, klooster, bibliotheek en kunstcampus kijkt, na een periode van leegstand, naar een nieuwe toekomst als restaurant en foodmarkt, waarvoor de foodhallen in Barcelona, Rotterdam en Kopenhagen model stonden.

Vijftien food concepten hebben zich gevestigd in de oude kapel, gaand van Libanees over Russisch tot een krokettenkraam. De hapjes in hostievorm kan je doorspoelen met hemelse cocktails of aan de toog van de bierbar. Afsluiten doe je uiteraard met iets zoet: wat dacht je van een ijsje, pralines of cuberdons (we zijn tenslotte in Gent).

De gelijkvloers is voor de levensgenieters overdag, de eerste verdieping voor nachtelijke zondaars. Vanaf 25 maart vestigt zich daar namelijk de H-Club, die op donderdag, zaterdag en maandag open zal zijn.