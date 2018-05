Hoe lokale ciderproductie het Haspengauwse landschap mee vorm kan geven

Dat is exact wat Vera Jans, initiatiefneemster van de onlangs opgerichte start-up CropZ , ook dacht. 'Een échte Haspengouwse cider, lokaal gebrouwen, met appels uitsluitend afkomstig uit de Limburgse fruitstreek, kan hier toch niet ontbreken!' Daarvoor heeft ze echter nog wel een duwtje in de rug nodig.

De doelstelling van de crowdfundingcampagne is om een startkapitaal te verzamelen bij verschillende 'funders' die éénmalig een (relatief klein) bedrag investeren, zodat de productie van de cider opgestart kan worden na de appeloogst van 2018. Vanaf € 75 kan er al een bijdrage aan dit project geleverd worden. In ruil hiervoor ontvangen investeerders beloningen in natura, waaronder ieder jaar - in avant première - een fles CropZ Cider van de laatste oogst.

Oude appelrassen

Een bijkomende redenen om mee te investeren in CropZ, is dat de onderneming zich zal inzetten om oude appelsoorten in ere te herstellen. Om de perfecte smaakbalans te krijgen, heeft cider namelijk nood aan soorten van hoogstam appelbomen, soorten die tot nu niet als economisch interessant werden gezien, maar wel van onschatbare waarde zijn voor het Haspengauwse landschap.

Die gedachtegang zit verweven in de filosofie van de start-up. 'CropZ' - afkomstig van de Engelse term 'crop', wat 'oogst, gewas' betekent - is ontstaan uit het idee om allerhande Haspengouws fruit te verwerken tot lekkere eindproducten, steeds met focus op kwaliteit en puurheid en steeds in samenwerking met lokale partners. CropZ hoopt te kunnen bijdragen aan het stimuleren van de consumptie van producten uit eigen streek en het bevorderen van de lokale economie.