Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Stephanie en Christophe Verwimp (Beetgraag)

Wat vinden jullie belangrijk op een eindejaarsfeest?

Gewoon het gezellig samen zijn met mensen die belangrijk zijn voor je. Met Kerst is dat voornamelijk familie, rond oudjaar ligt de focus meer op vrienden. Daar waar er vroeger moest uitgegaan worden, staat het gezelschap nu centraal. Lekker eten, een goed wijntje in het juist gezelschap en de avond is geslaagd. Vorig jaar met oudjaar organiseerde Christophe voor zijn vrienden bijvoorbeeld een winter BBQ met 12 kleine gangen. Super geslaagd!

Wat mag er niet ontbreken op de feesttafel?

Voor Christophe mag er zeker geen vlees of vis ontbreken. Liefst aangevuld met aangepaste wijnen. Voor Stephanie maakt het niet uit of het menu met vlees of vis is of helemaal vegetarisch. De kwaliteit primeert boven de kwantiteit. Zolang alles lekker vers is, alles warm op tafel kan komen en iedereen samen aan tafel kan genieten, zonder dat er iemand constant heen en weer moet lopen naar de keuken, is het etentje geslaagd.

Wat willen jullie dit jaar zeker niet zien tijdens feesten?

Christophe wordt al misselijk bij het idee dat er een typische kalkoen op tafel komt. Stephanie heeft dan weer een hekel aan uitgedroogd vlees en fondue.

Bezorgt etentjes organiseren jullie stress? (En wat doen jullie om die te counteren?)

Ja, maar dat is niet per se negatief. Het is meer de gezonde stress, omdat je toch wil dat je gasten tevreden en blij weer naar huis gaan. En het dresseren van de borden? Daar zijn we al enkele uren op voorhand nerveus over!

Hebben jullie een vaste feesttraditie?

Kerst vieren we met het gezin. De kadootjes worden in verschillende 'rondes' uitgedeeld. Een paar bij het aperitief, een paar na het voorgerecht en een paar na het hoofdgerecht. Na het hoofdgerecht is het meestal al zo laat en hebben we zoveel gegeten dat het dessert blijft staan. Niemand in het gezin is dan ook een extreme zoetebek. We hechten allemaal meer belang aan aperitief en voorgerecht dan aan dessert.