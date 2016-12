Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Myriam Minne (Hap & Tap)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Op deze vraag antwoord ik graag met een huizenhoog cliché: de mensen om wie ik geef. Wat is een fijn gedekte feesttafel met exquise gerechten als je die niet kan delen? Voor mij is dat met eindejaar mijn familie. Ik heb nog mijn beide ouders die ondertussen de gezegende leeftijd van 90 en 95 jaar bereikt hebben en het is zalig om hen er nog elk jaar bij te hebben.





Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Dessert! Maar dat is wat mij betreft niet alleen op de feesttafel zo, maar elke maaltijd. Ik verkies een dessert boven een voorgerecht. En met eindejaar is dat steevast een kerststronk. Tradities zijn er om in ere gehouden te worden.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Hoewel ik tijdens het jaar geen seconde zonder mijn gsm kan, ben ik tijdens de feesten de eerste die het ding aan de kant legt... en vind dat fijn als mijn gasten dat ook doen. Geen sociale media die dagen, maar gewoon sociaal babbelen en gezelschapsspelletjes spelen in real life.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Neen, eigenlijk niet. Ik ben supergeorganiseerd en deel heel de organisatie op in subtaken die ik in mijn agenda programmeer. Op maandag bv. boodschappenlijstje opmaken, op dinsdag de boodschappen doen, op woensdag de koekjes bakken en saus voorbereiden,... enz. Door alles neer te pennen, behoud ik het overzicht en krijg ik rust in mijn hoofd.

Heb je een vaste feesttraditie?

In tegenstelling tot de meeste gezinnen worden de cadeautjes bij ons niet op Kerst, maar op nieuwjaar gegeven. Aangezien we dan al zo lang moeten wachten, doen we 't wel meteen tijdens het aperitief. Ik zorg ervoor dat iedereen een aperitiefbordje krijgt met een 5-tal hapjes op zodat ik niet constant over en weer naar de keuken moet en dan kan het pakjesdelen beginnen.