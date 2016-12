Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Manon Van Aerschot (Macaron Manon)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

De weken voor Kerstmis en Nieuwjaar vind ik eigenlijk altijd het leukst. Iedereen is dan gezellig bezig met het kiezen van het juiste feestmenu, er wordt druk gezocht naar cadeautjes... en ondertussen worden er afspraken gemaakt voor het feest bij een gezellige kop koffie of een aperitiefje op zondag. Dat gevoel van ongedwongen gezelligheid is voor mij ook heel belangrijk bij de feesten zelf. Voor mij hoeft dat allemaal niet te stijf te zijn. Iedereen mag mee in de potten roeren, kijken en proeven. Samen lekker eten delen en herinneringen ophalen, daar draait het om.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Saus! Een goed gerecht staat of valt met de juiste saus. Vroeger verzorgden mijn grootouders en mijn mama het kerstdiner en ook toen was de saus erg belangrijk. Sinds een paar jaar kook ik met de feestdagen voor de hele familie. In mijn saus (vaak voor bij wild) steek ik dus wel wat werk. Die wordt dan ook rijkelijk geserveerd en tot de laatste druppel opgegeten.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Klassieke kerststronken met biscuit en veel te veel slagroom. Ik vind het zo'n zonde dat er in veel families serieus geïnvesteerd wordt in het kerstmenu maar als dessert halen ze een (diepvries) kerststronk uit de supermarkt. Zonde! Er zijn zoveel originele kerstdesserts die je kan serveren, waarom zou je dan elk jaar een kerstbuche eten? Ik ga all the way en probeer telkens iets nieuws uit. Zie je het niet zitten om zelf aan de slag te gaan? Bestel dan een taart bij een goede bakker of patissier, een wereld van verschil!

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Nee, ik vind het zalig om etentjes te organiseren en eten te delen. Alleen is het soms lastig om dat te doen in ons kleine stadsappartement. Voor de feestdagen moeten we ons halve interieur verbouwen naar de 'feestmodus'. Ik hoop dan ook altijd dat het buiten koud genoeg is zodat ik extra koelruimte heb. Maar zoals ik zei, voor mij hoeft dat allemaal niet te stijf te zijn. Zolang er plaats is, is iedereen welkom. Ik maak toch altijd te veel eten!

Heb je een vaste feesttraditie?

Ja, bij ons is het aperitiefmoment met Kerstmis altijd heel belangrijk. We starten dan traditioneel al in de late namiddag en voorzien heel veel hapjes terwijl we één voor één de cadeautjes uitdelen. Dat was al zo toen ik klein was en ik vind het nog steeds het leukste moment van de feestdagen.