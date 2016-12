Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Julie Van Weehaeghe (Hapjes Princess)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Familie en vrienden! Kerst is een moment om samen te zijn met mijn ouders, broer, schoonzus en oma. Eigenlijk is het meer een gezinsmoment. Klein en gezellig. Uiteraard mag lekker eten niet ontbreken. Meestal stel ik de menu op en kook ik samen met mijn mama.

Oudejaar is dan weer een moment om samen te vieren met vrienden. Eigenlijk hou ik niet zo van die avond omdat het soms een verplicht nummertje is. Je moet jezelf opmaken, nieuwe kledij dragen, je moet je amuseren en vieren tot in de vroege uurtjes. Ik doe dat liever eens op een ander onverwacht moment. Maar langs de andere kant, vind ik die avond ook wel altijd leuk en dans ik tot in de vroege uurtjes. Ook wel eens fijn dat iedereen op zijn mooist is en zijn best doet om er piekfijn uit te zien. Dat wordt soms te weinig gedaan en ik kan er ook wel eens van genieten om me volledig op te maken en naar de kapper te gaan.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Gin, bubbels en wijn ! En uiteraard lekker eten. Ik hou ervan om lang te aperitieven met hapjes.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Goh, moeilijke vraag. Geen idee!

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Nee, ik heb helemaal geen stress. Waarom zou dat stress moeten geven? Je bent samen met familie en goede vrienden. Dat zijn niet bepaald mensen om bang van te hebben. Maar natuurlijk wil ik wel graag dat het eten lekker is! En ik geniet er ook van om mensen uit te nodigen, want ik ben wel graag gastvrouw en ontvang graag mensen.

Heb je een vaste feesttraditie?

Kerstavond is meestal bij mijn ouders thuis. En oudejaar is ook altijd met dezelfde vriendengroep. Meestal gaan we dan buitenshuis eten en feesten.