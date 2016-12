Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Ellen Van Gool (Kokerellen)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Als ik aan de eindejaarsfeesten denk, dan schiet mijn familie me onmiddellijk te buiten! Als je een druk leven leidt, dan schieten de familiebezoekjes er soms wel eens over dus tijdens de eindejaarsfeesten probeer ik dat zeker en vast goed te maken. Een goede babbel, het gezellig samenzijn en dat dan gecombineerd met lekker eten is voor mij de perfecte setting.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Sfeer en ambiance draag ik altijd hoog in het vaandel. Het eten mag dan nog zo lekker zijn, als je het gevoel hebt dat je in een kille koude ruimte zit vind ik er niets aan. Kaarsen fleuren de boel zeker op, samen met wat seizoensgebonden takken en attributen (die je gewoon uit de natuur kan halen) en je bent vertrokken. Wat eten betreft ben ik heel flexibel, maar mijn grootste angst is altijd dat er te weinig voorzien is. Daarom zal je bij mij altijd een goedgevulde tafel terug vinden.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Ik vind het fantastisch wanneer mensen dagen bezig zijn met het voorbereiden van de kerstmaaltijd, maar ik vind het dan weer absoluut niet gezellig als ze ook tijdens het diner voortdurend naar de keuken lopen of amper op hun stoel zitten omdat ze heen en weer aan het lopen zijn om het eten in goede banen te leiden. Ik wil daarom vooral geen lege stoelen zien!

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Ik hou van mensen verwennen, doen genieten en entertainen (met mijn eten). Uiteraard wil je dat dan ook extra goed doen, dus dat brengt gezonde stress met zich mee. Ik ben nog in het leerproces, maar ik merk dat eenvoudigere dingen klaarmaken echt geen probleem is voor je gasten en dat je daardoor enkel nog de gezonde stressvlindertjes overhoudt. Ook ben ik grote voorstander van het preppen, het klaarmaken op voorhand. De meeste van mijn recepten kan je helemaal voorbereiden de dag/ochtend voor het etentje en hoef ik tijdens het samenzijn enkel nog even in de oven te steken, op te warmen of af te werken.

Heb je een vaste feesttraditie?

Eigenlijk niet echt. Ik ben ook nog jong, dus vraag me dit binnen 20 jaar nog eens en dan zullen er waarschijnlijk al een heleboel tradities ingeslopen zijn. Ik hou er wel van om elk jaar gewoon iets nieuws te proberen en mijn inspiratie de vrije loop te laten gaan. Pinterest is in december een goede vriend en dan wordt het weer experimenteren tot ik tevreden ben!