Het perfecte eindejaarsmenu volgens... Anniek Chiau (Cuberdon & Macaron)

Wat vind jij belangrijk op een eindejaarsfeest?

Een eindejaarsfeest is voor mij pas geslaagd als het voor iedereen- voor jong en oud, van gast tot gastheer - een feest was. De tijd van complexe 8-gangen menu's is voorgoed verleden tijd. Lekkere eenvoudige gerechtjes om te delen, de zogenaamde 'shared dishes' zijn meer dan ooit de sleutel tot succes.

Wat mag er echt niet ontbreken op de feesttafel?

Champagne en oesters bij het aperitief én een

goed pateeken om af te sluiten. Producten van topkwaliteit zijn voor mij steeds het begin van een geslaagd feestmaal.

Wat wil je dit jaar zeker niét zien tijdens feesten?

Goedkope voorbereide troep om het even plastisch uit te drukken. Als ik het aanbod van voorverpakte hapjes en maaltijden in de supermarkt zie, kan ik niet begrijpen waarom je zoiets koopt. Je betaalt vaak te veel voor een smakeloze variant dat je bovendien heel eenvoudig zelf kan maken.

Bezorgt etentjes organiseren jou stress? (En wat doe je om die te counteren?)

Totaal niet, het is haast mijn 2de natuur geworden. Een eindeloze passie voor koken en een culinaire job hebben wij geleerd dat je het niet ver hoeft te zoeken. Begin op tijd met jouw voorbereiding, stel jouw menu evenwichtig samen (een mooie mix van koude en warme bereidingen) en voorzie één grote tafel om al jouw gerechten te serveren. Zorg er vooral voor dat je zoveel mogelijk samen mét je gasten kan genieten.

Heb je een vaste feesttraditie?

Niet echt als het maar lekker en een tikkeltje origineel is J. Wij zoeken elk jaar een leuke invalshoek. Zo wordt het met Kerstmis een Spaanse tapasavond en gaan wij met oudjaar terug in de tijd met een cool vintagethema. Op voorhand zo'n thema bepalen zorgt altijd voor veel creatieve gerechtjes en sfeervolle decoratie.