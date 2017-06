Het lekkerste uit de zee op vijfde editie van A l'ostendaise, Kom Proeven

Oostende moet dé gastronomische bestemming worden aan de Belgische kust. Om dat te realiseren, lanceerde Toerisme Oostende vorig jaar nog een project om de Oostendse gastronomie te ondersteunen en de deelnemende restaurants een kwaliteitsinjectie te geven. Onder andere de twaalf restaurants die daaraan deelnamen en een positief eindrapport hebben gekregen, stellen nu hun signatuurgerechten voor op het twee dagen durend food festival "à l'Ostendaise, Kom Proeven!".

Wat kan je verwachten? Een foodfestival waar je aan verschillende kraampjes een breed aanbod aan Noordzeeproducten proeft. Uit het water gevist door eigen Vlaamse vissers, verser kan niet.

Jezelf voorbereiden op het culinair festijn kan je via de site van het evenement. De toegang tot het Zeeheldenplein is gratis en voor de gerechten betaal je zes euro per bordje.