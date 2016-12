Het gezicht van passie: Heritage eert Belgische eetcultuur

Nog een kerstcadeau nodig voor een chef in hart en nieren? Dan moet je zeker Heritage eens een (online) bezoekje brengen. De concept store bundelt het beste van Belgiës culinair talent. En dat mag je ruim interpreteren: de zogenaamde 'heritists' zijn niet enkel producenten van het meest verfijnde voeding, maar ook designers van tafellinnen, kookgerei of uitgevers van kookboeken. Heritage vertelt de verhalen van heel wat verschillende Belgen met een passie voor hun vak, wij vertellen er vijf. Onderandere deze producenten en ontwerpers kan je er vinden:

Chocolade-aanbidder Frederic Blondeel

Blondeel wordt aanzien als een van België's beste chocolademakers. Niet onlogisch, want hij werkt alleen maar met de beste cacaobonen uit onderandere Madagaskar, Ghana en Costa Rica en is betrokken bij elk stadium van chocolade maken.

Van de bonen selecteren tot de afgewerkte bean-to-bar chocolade: zijn passie maakte van hem een chocolade-allrounder. En dat wordt er alleen maar 'erger' op, want binnenkort zal hij ook bonen kunnen gebruiken van zijn eigen plantage in Costa Rica!









Peter De Rycke

Het verhaal van Peter De Rycke begint bij zijn vader, Gino. Die besloot maar iets nuttig aan te vangen met alle beukennootjes die hij in zijn tuin vond en stootte op beukennootolie, die vroeger ook wel eens de olijfolie van het noorden werd genoemd.

Vandaag is Migino een bedrijfje dat zich heeft gespecialiseerd in alle soorten olie: van hazelnoot over amandelen tot sesamzaad en pompoenpitten. Zowat het enige dat er niet meer gemaakt wordt, is beukennootolie - de verkoop daarvan is helaas verboden in België.





Theemeester Ann Vansteenkiste

Dertien jaar geleden rolde Ann in een herbarist-cursus: het begin van een succesverhaal vol liefde voor thee. Die bracht al samenwerkingen met grote chefs zoals Sergio Herman en Peter Goossens met zich mee, maar ze verkoopt ook nog steeds onder haar eigen naam.

Thee van Ann Van Steenkiste staat gelijk aan een extreem fijne blend van de kwalitatiefste thee, en dat in een mooie verpakking.





Jan Van Achter

Bijna al het lekkers aan tafel begint bij het fornuis. Jan Van Achter, de derde generatie bij Falk Culinair, wil daar ook een esthetische ervaring van maken. Zijn pannen en potten - die slechts uit vier grondstoffen en verder heel wat vakmanschap bestaan - worden gebruikt door chefs van over de hele wereld.





Keramiekartieste Ann Van Hoey

Lekker eten is meer dan enkel het eten op je bord of het drinken in je glas: het is ook dat bord en glas zelf. Dat weet de internationaal gelauwerde en met de Henry van de Velde-prijs bekroonde Ann Van Hoey ook. Speciaal voor Heritage creëerde ze de connecting cups. Wie een van de honderd (2 x 50) exemplaren koopt en er later mee naar de winkel komt, krijgt er een drankje van het huis in.