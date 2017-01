HelloFresh personaliseert maaltijdboxen

Maaltijdboxleverancier Hello Fresh wil haar aanbod beter afstemmen op de behoefte en levensstijl van haar klanten. Daarom zijn er behalve de original, veggie en family pakketten nu nog drie andere maaltijdboxen bijgekomen.

Concreet kan je nu ook kiezen voor een Quick & easy box, met daarin gerechten die binnen de dertig minuten op tafel staan, de Discovery, die verrassende gerechten en culinaire ontdekkingen garandeert en de Calorie-focus, waarin gerechten met extra veel groenten zitten, speciaal voor wie op zijn gewicht wil letten.

'Eten is persoonlijk'

Maartje Frederiks, CEO bij HelloFresh Benelux: "Eten is iets heel persoonlijks. Met de verschillende voorkeuren die we nu aanbieden, is er elke week keuze uit recepten die het beste bij de klanten passen. Wat voor elke box hetzelfde blijft, is de variatie: de receptensuggesties die iedereen bij zijn persoonlijke voorkeur te zien krijgt, zorgen altijd voor een gezond weekmenu met voldoende afwisseling. En op basis van de persoonlijke voorkeuren selecteren wij recepten, maar klanten kunnen ze zelf altijd wisselen of andere recepten kiezen als ze liever iets anders eten." Klanten kunnen hun voorkeur en de specifieke maaltijdselectie zelf via hun persoonlijke account instellen.

Elke week kunnen klanten uit tien verschillende recepten kiezen. Een team van voedingsexperts, koks en diëtisten stelt wekelijks gezonde recepten samen. De maaltijdbox met duidelijke receptkaarten en verse ingrediënten in de juiste porties, wordt direct aan huis geleverd.