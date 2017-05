Helena Gheeraert, brein achter Wonky: 'Je kunt als persoon iets doen aan de miserie rondom je'

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma van Anthony Bosschem en Tom Mahy om actief burgerschap te promoten. Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovormgeplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken. In deze video spreekt Anthony met Helena Gheeraert, de gedreven onderneemster achter het dipbedrijf Wonky.

'Ik ben begonnen met Wonky vanuit het idee dat een derde van al het voedsel wordt verspild, 45% van alle groenten en fruit worden gewoon niet opgegeten. Daar wilde ik mee aan de slag', klinkt het klaar en duidelijk. Helena Gheeraert stampte daarom Wonky uit de grond, een bedrijf dat dips maakt op basis van verse groenten die omwille van hun rare vormen normaal in de vuilnisbak zouden belanden.

De jonge onderneemster komt uit een totaal andere sector. 'Ik eet graag, maar wist hiervoor niets van de voedingsindustrie.' Ze zocht daarom de juiste partners bijeen en ging aan de slag. Haar drang om iets te doen aan de voedselverspilling bleek groot genoeg om de omschakeling te maken.

Impact

'Toen ik nog voor Proximus werkte, voelde ik me niet heel erg zinvol. Ik vroeg me af waar ik eigenlijk mee bezig was. Je ziet de miserie in de wereld en dan zit je aan je bureau en vraag je je af wat daar zit te doen', vertelt ze in het interview met Anthony Bosschem van Zwijgen is Geen Optie. Het gevoel dat ze beschrijft is erg herkenbaar voor heel wat jongeren. 'Ik zie rond mij dat verschillende jonge mensen de overweging maken om in een kleiner team voor een lager loon te werken, omdat ze zo meer impact kunnen hebben.'

Een lager loon mag je in het geval van Helena heel letterlijk nemen. 'Ik verdien momenteel niets, ik heb geen loon. Ik leef voorlopig van mijn spaargeld. Binnenkort hoop ik rendabel te zijn en mezelf wel loon uit te betalen. Ik ga ervan uit dat het lukt. Als het niet lukt, zou ik het raar vinden.'

Ondertussen heeft de onderneemster met Wonky al bijna duizend kilo groenten gered. 'Dit toont dat je als persoon iets kunt bijdragen aan de miserie die je ziet. '

