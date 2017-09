Heerlijke Brusselse wafels aan zee: zeven adressen

De Brusselse wafel is veruit de meest vermaarde en meest delicate der wafels. Karakteristiek is zijn grootte, de rechthoekige vorm en de diepe, grote, vierkante inkepingen (15, 20 of 24 per wafel). Het brosse gebak en de lichte structuur zijn uniek en zijn mogelijk omdat er gist wordt toegevoegd, waarna het beslag moet rusten.

Andere bestanddelen van het beslag zijn: bloem, melk, water, boter, zout en geklopt eiwit. Een vers gebakken Brusselse wafel wordt bestrooid met poedersuiker en indien gewenst opgediend met slagroom, ijs of fruit. Wij gingen op zoek naar de beste vers gebakken Brusselse wafels van de Belgische kust.

Hotel-tearoom Aan Zee - De Panne



De tearoom van dit kusthotelletje heeft een glazen uitbouw, die uitgeeft op de Markt. De ruimte is aangekleed in vrolijke kleuren en dient 's morgens als ontbijtzaal voor hotelgasten. De eigenaars, Natalie en Patrick, presenteren een spijskaart met gerechten voor de kleine en grote honger. Reuzencroque is een specialiteit, net zoals de reuzenwafel. De open keuken bevindt zich achter de toog en te midden van de geordende wanorde staan grote wafelijzers.



Hotel-tearoom Aan Zee, Markt 6, 8660 De Panne



Santos Place - Koksijde



Waar vroeger een koffiebranderij stond, vind je nu uitsluitend nog een grote tearoom met restaurant: eigenaar Frederic Blondeel verhuisde de werkplaatsen naar Beauvoorde. Aan de andere kant van de straat, op nummer 333, ligt de gelijknamige winkel waar je koffiebonen en gemalen koffie, pralines en koekjes voor thuis kunt kopen. In de koffiekleurige tearoom serveert men ontbijt en lunch. Garnaalkroketten zijn een specialiteit maar ook voor een chateaubriand ben je hier op aan het goede adres. In de namiddag zijn pannenkoeken en wafels favoriet.



Tearoom restaurant Santos Palace, Zeelaan 306, 8670 Koksijde



't Sneukelhuisje - Nieuwpoort



IJssalon en tearoom 't Sneukkelhuisje ligt in een modern gebouw aan de rand van Nieuwpoort, bij de rotonde en op een boogscheut van de haven. De tearoom is vermaard om het zelf gedraaid ijs, heerlijke pannenkoeken en wafels. De eigenaars gaan creatief te werk bij het maken van ijs: kiba staat voor ijs van banaan en kiwi en er is ook mojito-, rozen- of neuzenijs.

Voor de koffieleuten is er een Sneukelkoffie met zes verschillende zoetigheden. Naast een eenvoudige suikerwafel zijn er een zeventiental variaties, waarbij wafels met verse aardbeien en slagroom en wafel met vers fruit.



't Sneukelhuisje, Astridlaan 3, 8620 Nieuwpoort



Tearoom Georges - Oostende



Tearoom Georges is vooral gekend voor zijn smakelijke pannenkoeken, wafels en ijscoupes. De inrichting is modern en een beetje koud door de oranje, spoetnikachtige designlampen. Aan de straat is een toonbank voor de uitgifte van ijs, die uitgeeft op de open keuken, die zich over de volledige lengte van de eetzaal langs de muur uitstrekt. Koks en obers zijn jong en opgetogen en maken onderling grappen. De spijskaart vermeldt ontbijt, croques, soep, clubsandwiches, kroketten, omeletten, salades, pasta, pizza, appelbeignets, ijs en pannenkoeken. Het repertoire wafels telt een vijftiental variaties: van een wafel met suiker over een wafel 'Zwarte Woud' met zure kers en Calvados tot een wafel 'Montreal' met fruit en slagroom.

Tearoom Georges, Adolf Buylstraat 15, 8400 Oostende.



't Koetshuis - Blankenberg



Tearoom 't Koetshuis heeft zijn onderkomen in een mooi, oud burgemeestershuis, dat aan de achterkant uitgeeft op een binnenplaats met, in het midden, een romantisch oud gebouwtje. Het is goed toeven in 't Koetshuis. De olijfkleurige inrichting is verzorgd en de bediening is vriendelijk en efficiënt. De drankenkaart vermeldt een reeks speciale koffies. Men kan de dag beginnen met een ontbijt. Voor de grote honger zijn er tijdens de lunch samengestelde salades en warme bereidingen. 't Koetshuis is ook gekend voor zijn pannenkoeken en wafels.



't Koetshuis, Molenstraat 19, Blankenberge



Crème Karamel - KNOKKE-HEIST



Tearoom Crème Karamel kwam op de plaats van restaurant Roland. Men komt hier voor een ontbijt, een lichte lunch met verzorgde broodjes of clubsandwiches. In de namiddag strijkt men het zeil voor patisserie, pannenkoeken en wafels. De cottage-inrichting is knus en verzorgd. Zitten doet men in de uitbouw naar de straat of in het kleine achtervertrek. De keuken bevindt zich in het midden, achter de met koeken en broodjes beladen toog.



Tearoom Crème Karamel, Lippenslaan 110, 8300 Knokke-Heist.



Silversand - Blankenberge

De wafelliefhebber zal hier in geen geval teleurgesteld buiten komen, want de wafels van Silversand zijn niet alleen smakelijk maar ook van uitzonderlijk formaat. Het gebakken en met poedersuiker bestrooide deeg is, zoals het hoort, krokant van buiten en 'nis' (bijna smeuïg, luchtig zacht ) van binnen.

De eigenaars, de heer en mevrouw Breems-Versluys waren in 1991 de eersten om grote wafels te verkopen. Hun wafelijzers zijn op maakt gemaakt en worden enkele keren per seizoen gereviseerd bij de producent. Het deeg wordt in het topseizoen meerdere keren per dag in de kelderkeuken aangemaakt met gist, waarna het moet rusten. Vanuit de tearoom en vanaf het terras heeft men zicht op zee.

Tearoom Silversand, Zeedijk 90-91, 8370 Blankenberge