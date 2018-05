Heel wat Belgische vleesveehouders op zwart zaad

Terwijl de rentabiliteit van vleesveebedrijven de voorbije twee a drie jaar in ons land al ondermaats was, is ze als gevolg van het aanhoudend dalend rundvleesverbruik en de recente crisis door wantoestanden bij het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken ondertussen weggezakt tot het laagste niveau van de voorbije tien jaar. 'Dit zet heel wat vleesveehouders ertoe aan om hun rundvleesproductie af te bouwen of volledig stop te zetten', aldus de Boerenbond.

De vleesveebarometer, die de weerspiegeling is van de rentabiliteit van een gemiddeld zoogveebedrijf in ons land met afmest van eigen stieren en koeien, is in het eerste kwartaal van 2018 verder weggezakt tot 63 procent van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste vijf jaar.

Stijgende kosten, dalende Belgische consumptie

Terwijl de voederkosten in het eerste kwartaal dit jaar stabiel bleven, stegen de strokosten de laatste maanden sterk. Omdat de Belgische vleessector vooral afhankelijk is van de binnenlandse consumptie ziet de Boerenbond in de dalende vleesconsumptie een van de voornaamste redenen voor deze evolutie.

Uit Gfk-cijfers blijkt dat het thuisverbruik van rundvlees in 2017 verder gedaald is met vijf procent tot 4,3 kilo per jaar. 'De negatieve berichtgeving rond rundvlees en de beelden over dierenwelzijn in slachthuizen hebben er zeker niet toe bijgedragen om deze dalende trend om te buigen', aldus de Boerenbond die om die reden sterk aandringt 'op meer transparantie in de rundvleesketen'.